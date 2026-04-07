ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вэнс в Венгрии заговорил на языке Орбана: Украина "вмешивается", а Брюссель - "разрушает"

16:56 07.04.2026 Вт
2 мин
Вице-президент США повторил венгерскую пропаганду в Будапеште
aimg Иван Носальский
Вэнс в Венгрии заговорил на языке Орбана: Украина "вмешивается", а Брюссель - "разрушает" Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс и премьер Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Венгрию отличился рядом скандальных заявлений об Украине и Евросоюзе. Он открыто поддержал Виктора Орбана на предстоящих выборах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию Орбана и Вэнса.

Обвинения в адрес Украины

По мнению Вэнса, у украинской разведки якобы есть силы, которые "пытаются повлиять на исход выборов в США и в Венгрии".

"Это их обычная практика. Это часть цены, которую приходится платить за работу с некоторыми элементами их системы", - утверждает вице-президент, фактически повторяя венгерскую пропаганду.

Также он добавил, что в украинской системе якобы были люди, которые буквально за несколько недель до президентских выборов в США в 2024 году "вели агитацию в поддержку демократов".

Брюссель - "враг"

Отдельно Вэнс прошелся по Евросоюзу, защищая политику Орбана. Он заявил, что "бюрократы в Брюсселе" пытаются разрушить Венгрию просто из-за личной ненависти к ее лидеру.

"Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии, они пытались сделать Венгрию менее энергонезависимой, они пытались повысить расходы для венгерских потребителей", - сказал он.

Вице-президент также обвинил Евросоюз во вмешательстве во внутреннюю политику Венгрии.

Дуо "миротворцев"

Отдельно Вэнс приравнял Орбана к президенту США Дональду Трампу, заявив, что двое лидеров "сделали больше всего для прекращения войны в Украине".

По словам вице-президента, он считает, что Орбан победит на предстоящих выборах.

Также, по его мнению, те люди, которые обвиняют Орбана в пророссийской позиции, якобы сами сначала создали энергетически слабую экономику в Европе. И это привело к тому, что "Украина стала слабой, а Россия - сильной".

Визит Вэнса

Стоит заметить, что Вэнс приехал в Венгрию за несколько дней до парламентских выборов.

Пока что дела у Виктора Орбана обстоят не очень хорошо. Согласно соцопросам, его опережает Петер Мадьяр - оппозиционер и главный конкурент пророссийского премьера.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Венгрия Виктор Орбан Война в Украине Джей Ди Вэнс
