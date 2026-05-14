Венс стверджує, що США "досягають прогресу" в переговорах з Іраном

"Сьогодні вранці я провів чимало часу в телефонних розмовах із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, а також із низкою наших друзів в арабському світі... Я думаю, ми досягаємо прогресу", - сказав Венс.

За його словами, фундаментальне питання полягає в тому, чи достатньо вдалося просунутися для того, щоб виконати "червону лінію" президента США Дональда.

Зокрема, Венс зазначив, що адміністрація, як і раніше, зосереджена на тому, щоб Іран ніколи не зміг отримати ядерну зброю. Він назвав це центральним критерієм для будь-якої угоди.

"Червона лінія дуже проста", - сказав Венс, додавши, що президент "має бути впевненим, що ми запровадили низку заходів захисту, завдяки яким Іран ніколи не отримає ядерної зброї".