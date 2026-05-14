Венс стверджує, що США "досягають прогресу" в переговорах з Іраном

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що провідні американські парламентарі, як і раніше, "домагаються прогресу" в мирних переговорах з Іраном, незважаючи на низку незадовільних відповідей Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Сьогодні вранці я провів чимало часу в телефонних розмовах із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, а також із низкою наших друзів в арабському світі... Я думаю, ми досягаємо прогресу", - сказав Венс.
За його словами, фундаментальне питання полягає в тому, чи достатньо вдалося просунутися для того, щоб виконати "червону лінію" президента США Дональда.
Зокрема, Венс зазначив, що адміністрація, як і раніше, зосереджена на тому, щоб Іран ніколи не зміг отримати ядерну зброю. Він назвав це центральним критерієм для будь-якої угоди.
"Червона лінія дуже проста", - сказав Венс, додавши, що президент "має бути впевненим, що ми запровадили низку заходів захисту, завдяки яким Іран ніколи не отримає ядерної зброї".
Нагадаємо, що між США та Іраном через посередників уже понад місяць тривають переговори, однак досі сторони так і не досягли угоди про припинення війни.
За даними CNN, в Ізраїлі стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп може укласти з Іраном угоду, але не розв'язати водночас ключові питання, які призвели до війни. Одне з джерел каже, що Трамп може втомитися від переговорів.
Однією з тем їхніх переговорів стане Іран.
Однак до того, як вилетіти в Китай, Трамп поспілкувався з журналістами. Він сказав їм, що матиме "довгу розмову" з Сі Цзіньпіном, однак применшив імовірність того, що йому знадобиться допомога Китаю у врегулюванні конфлікту.