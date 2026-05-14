UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Венс стверджує, що США "досягають прогресу" в переговорах з Іраном

02:55 14.05.2026 Чт
2 хв
Венс озвучив "червону лінію" на переговорах з Іраном
aimg Едуард Ткач
Фото: Джей Ді Венс (Getty Images)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що провідні американські парламентарі, як і раніше, "домагаються прогресу" в мирних переговорах з Іраном, незважаючи на низку незадовільних відповідей Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Пентагоннедооцінив витрати на війну з Іраном: Reuters розкрило нові цифри

"Сьогодні вранці я провів чимало часу в телефонних розмовах із Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом, а також із низкою наших друзів в арабському світі... Я думаю, ми досягаємо прогресу", - сказав Венс.

За його словами, фундаментальне питання полягає в тому, чи достатньо вдалося просунутися для того, щоб виконати "червону лінію" президента США Дональда.

Зокрема, Венс зазначив, що адміністрація, як і раніше, зосереджена на тому, щоб Іран ніколи не зміг отримати ядерну зброю. Він назвав це центральним критерієм для будь-якої угоди.

"Червона лінія дуже проста", - сказав Венс, додавши, що президент "має бути впевненим, що ми запровадили низку заходів захисту, завдяки яким Іран ніколи не отримає ядерної зброї".

Мирна угода США та Ірану

Нагадаємо, що між США та Іраном через посередників уже понад місяць тривають переговори, однак досі сторони так і не досягли угоди про припинення війни.

За даними CNN, в Ізраїлі стурбовані тим, що президент США Дональд Трамп може укласти з Іраном угоду, але не розв'язати водночас ключові питання, які призвели до війни. Одне з джерел каже, що Трамп може втомитися від переговорів.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп прибув до Китаю, де у нього очікується зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном. Однією з тем їхніх переговорів стане Іран.

Однак до того, як вилетіти в Китай, Трамп поспілкувався з журналістами. Він сказав їм, що матиме "довгу розмову" з Сі Цзіньпіном, однак применшив імовірність того, що йому знадобиться допомога Китаю у врегулюванні конфлікту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранДжей Ді Венс