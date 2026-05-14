Вэнс утверждает, что США "достигают прогресса" в переговорах с Ираном

02:55 14.05.2026 Чт
2 мин
Вэнс озвучил "красную линию" на переговорах с Ираном
aimg Эдуард Ткач
Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ведущие американские переговорщики по-прежнему "добиваются прогресса" в мирных переговорах с Ираном, несмотря на ряд неудовлетворительные ответы Тегерана.

"Сегодня утром я провел немало времени в телефонных разговорах с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, а также с рядом наших друзей в арабском мире... Я думаю, мы добиваемся прогресса", - сказал Вэнс.

По его словам, фундаментальный вопрос состоит в том, достаточно ли удалось продвинуться для того, чтобы выполнить "красную линию" президента США Дональда.

В частности, Вэнс отметил, что администрация по-прежнему сосредоточена на том, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Он назвал это центральным критерием для любого соглашения.

"Красная линия очень проста", - сказал Вэнс, добавив, что президент "должен быть уверен, что мы ввели ряд мер защиты, благодаря которым Иран никогда не получит ядерное оружие".

Мирная сделка США и Ирана

Напомним, что между США и Ираном через посредников уже больше месяца продолжаются переговоры, однако до сих пор стороны так и не достигли сделки о прекращении войны.

По данным CNN, в Израиле обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп может заключить с Ираном сделку, но не решить при этом ключевые вопросы, которые привели к войне. Один из источников говорит, что Трамп может устать от переговоров.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп прибыл в Китай, где у него ожидается встреча с главой КНР Си Цзиньпином. Одной из тем их переговоров станет Иран.

Однако до того, как вылететь в Китай, Трамп пообщался с журналистами. Он сказал им, что у него будет "долгий разговор" с Си Цзиньпином, однако преуменьшил вероятность того, что ему понадобится помощь Китая в урегулировании конфликта.

