Вэнс утверждает, что США "достигают прогресса" в переговорах с Ираном

"Сегодня утром я провел немало времени в телефонных разговорах с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, а также с рядом наших друзей в арабском мире... Я думаю, мы добиваемся прогресса", - сказал Вэнс.

По его словам, фундаментальный вопрос состоит в том, достаточно ли удалось продвинуться для того, чтобы выполнить "красную линию" президента США Дональда.

В частности, Вэнс отметил, что администрация по-прежнему сосредоточена на том, чтобы Иран никогда не смог получить ядерное оружие. Он назвал это центральным критерием для любого соглашения.

"Красная линия очень проста", - сказал Вэнс, добавив, что президент "должен быть уверен, что мы ввели ряд мер защиты, благодаря которым Иран никогда не получит ядерное оружие".