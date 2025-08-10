Венс: ми ще визначаємо графік, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський

За словами Венса, США зараз працюють над тим, щоб організувати зустріч Зеленського та диктатора, де обидва зможуть домовитися про мир.

"США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту (війни в Україні, - ред.). Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський", - заявив він.