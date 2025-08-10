UA

Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Венс: ми ще визначаємо графік, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський

Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

США працюють над тим, щоб організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Також ведеться робота над організацією тристоронньої зустрічі.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

За словами Венса, США зараз працюють над тим, щоб організувати зустріч Зеленського та диктатора, де обидва зможуть домовитися про мир.

"США зараз планують зустріч Путіна та Зеленського, щоб обговорити припинення конфлікту (війни в Україні, - ред.). Ми все ще на етапі визначення графіку, коли можуть зустрітися Трамп, Путін і Зеленський", - заявив він.

Переговори Трампа і Путіна щодо миру в Україні

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Перед цим американський лідер не виключив обміну територіями між державами.

Видання WSJ писало, що на зустрічі Путін може висунути Трампу ультиматум - визнати окуповані території України російськими в обмін на виведення військ агресора з інших районів та областей. Після цього лідери країн ЄС та Україна висунули контрпропозицію щодо мирного врегулювання для переговорів американського та російського лідерів.

У ЗМІ також повідомили, що можлива участь президента України Володимира Зеленського в переговорному процесі. Український президент може прибути на Аляску.

