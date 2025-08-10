Вэнс: мы еще определяем график, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский

По словам Вэнса, США сейчас работают над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и диктатора, где оба смогут договориться о мире.

"США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны в Украине, - ред.). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский", - заявил он.