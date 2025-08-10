Вэнс: мы еще определяем график, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский

США работают над тем, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Также ведется работа над организацией трехсторонней встречи.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.
По словам Вэнса, США сейчас работают над тем, чтобы организовать встречу Зеленского и диктатора, где оба смогут договориться о мире.
"США сейчас планируют встречу Путина и Зеленского, чтобы обсудить прекращение конфликта (войны в Украине, - ред.). Мы все еще на этапе определения графика, когда могут встретиться Трамп, Путин и Зеленский", - заявил он.
Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Перед этим американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.
Издание WSJ писало, что на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей. После этого лидеры стран ЕС и Украины выдвинули контрпредложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.
В СМИ также сообщили, что возможно участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе. Украинский президент может прибыть на Аляску.