Венс спробував виправдати Трампа за критику в бік Папи Римського

"Нефільтроване" спілкування як стиль

Венс виступив на захист того, як адміністрація Трампа спілкується з громадськістю. За його словами, публікації президента у соцмережах - це "нефільтрований" спосіб донести позицію до людей напряму, без посередників.

Допис Трампа про Папу Лева XIV Венс охарактеризував як жарт і не побачив у ньому нічого образливого.

Імміграція: поступок не буде

Щодо критики з боку понтифіка - Венс дав чітку відповідь: США не змінять свою імміграційну політику під зовнішнім тиском.

За його словами, адміністрація ухвалює рішення, виходячи з інтересів американських громадян, а не з огляду на зауваження іноземних лідерів, включно з главою Католицької Церкви.

Що цьому передувало

Нагадаємо, скандал розгорівся 12 квітня, коли президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social різкий допис на адресу Папи Римського Лева XIV.