RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Вэнс попытался оправдать Трампа за критику в сторону Папы Римского

08:46 14.04.2026 Вт
2 мин
Слова Трампа о Папе были шуткой?
aimg Елена Чупровская
Фото: Скандал Трампа с Папой Римским: в Белом доме дали неожиданное объяснение (Getty Images)

В США попытались оправдать Дональда Трампа за скандальное сообщение о Ватикане. В частности, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его шуткой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Вэнс сказал в эфире программы Special Report на телеканале Fox News.

"Нефильтрованное" общение как стиль

Вэнс выступил в защиту того, как администрация Трампа общается с общественностью. По его словам, публикации президента в соцсетях - это "нефильтрованный" способ донести позицию до людей напрямую, без посредников.

Сообщение Трампа о Папе Льве XIV Вэнс охарактеризовал как шутку и не увидел в нем ничего оскорбительного.

Иммиграция: уступок не будет

Относительно критики со стороны понтифика - Вэнс дал четкий ответ: США не изменят свою иммиграционную политику под внешним давлением.

По его словам, администрация принимает решения, исходя из интересов американских граждан, а не учитывая замечания иностранных лидеров, включая главу Католической Церкви.

Что этому предшествовало

Напомним, скандал разгорелся 12 апреля, когда президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social резкое сообщение в адрес Папы Римского Льва XIV.

Он назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике", а также заявил, что ему "не нравится Папа, который готов дать Ирану ядерное оружие".

Тем временем сам Папа Лев XIV отреагировал сдержанно. Как сообщало РБК-Украина, понтифик заявил, что не боится давления из Белого дома и будет продолжать выступать против войны.

А вот премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично осудила слова американского президента.

Она назвала высказывания Трампа в адрес Святого Отца "неприемлемыми" и подчеркнула, что Папа имеет полное право призывать к миру и осуждать любую войну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
