Венс не полетів на переговори з Іраном в Пакистан, - NYT

22:55 21.04.2026 Вт
Що стало причиною скасування поїздки?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Джей Ді Венс, віцепрезидент США (Getty Images)

Поїздка віцепрезидента США Джей Ді Венса до Пакистану для проведення другого раунду переговорів з Іраном була відкладена. Це сталось після того, як Тегеран не відреагував на переговорну позицію Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Читайте також: Трамп заявив, що не хоче продовження перемир'я з "повністю розгромленим" Іраном

Оскільки двотижневе перемир'я закінчується в середу, 22 квітня, незрозуміло, які кроки Іран та США зроблять далі.

Американський посадовець розповів виданню, що переговори можуть поновитися в будь-який момент, хоча президент США Дональд Трамп натякнув, що не хоче продовжувати перемир'я без довгострокової угоди.

NYT пише, що речник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Іран ще не вирішив, чи їхати взагалі до Пакистану. Він звинуватив у цьому "суперечливі повідомлення, непослідовну поведінку та неприйнятні дії з боку американської сторони".

Водночас двоє високопоставлених іранських чиновників заявили, що делегація Ірану планує відправитися до Пакистану для відновлення переговорів.

За їхніми словами, речник іранського парламенту Мохаммад-Багер Галібаф візьме участь у переговорах, якщо там буде присутній Венс.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном, який завершився в Ісламабаді (Пакистан) 12 квітня, не приніс значущих результатів.

Пісня них Джей Ді Венс повідомив, що переговори тривали понад 21 годину, але сторони не змогли досягти угоди, оскільки Тегеран не надав твердих гарантій відмови від розробки ядерної зброї.

Зазначимо, 20 квітня Дональд Трамп пригрозив "вибухом бомб", якщо не буде досягнуто угоди між країнами. Він наголосив, що США хочуть отримати від Ірану відмову від ядерної зброї.

Тегеран своєю чергою заявив, що не визнає жодних ультиматумів Вашингтона і не буде передавати свій збагачений уран американській стороні чи будь-якій іншій країні.

