Трамп заявив, що не хоче продовження перемир'я з "повністю розгромленим" Іраном

18:56 21.04.2026 Вт
2 хв
Президент США вчергове повідомив про перемогу у війні
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Американський президент Дональд Трамп заявив, що не хоче продовження перемир'я з Тегераном. Він також вчергове зазначив, що США "повністю розгромили" Іран.

Як повідомляє РБК-Україна, слова Трампа пролунали в інтерв’ю CNBC.

Читайте також: Трамп зірвав угоду з Іраном, коментуючи її в соцмережах

"Ми виграли війну… Ми ж їх повністю розгромили - і в військовому плані, і в інших аспектах. А під "іншими аспектами" я маю на увазі, якби ви могли почути наші розмови з ними… Ми здобули перемогу. Якби ми пішли звідси прямо зараз, їм знадобилося б двадцять років, щоб все відбудувати", - заявив президент США.

У Трампа також запитали, чи не хотів би він продовжити припинення вогню з Іраном, якщо "ситуація розвиватиметься позитивно".

"Я не хочу цього робити. У нас немає стільки часу", - наголосив американський президент.

Переговори між США та Іраном

Нагадаємо, перший раунд переговорів між США та Іраном, який завершився в Ісламабаді (Пакистан) 12 квітня, не приніс значущих результатів.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів, що переговори тривали понад 21 годину, але сторони не змогли досягти угоди, оскільки Тегеран не надав твердих гарантій відмови від розробки ядерної зброї.

Вчора у Тегерані заявили, що Іран не братиме участі у черговому раунді переговорів зі США. Також Трамп сказав, що продовження двотижневого перемир'я з Іраном є "вкрай малоймовірним", і додав, що Ормузька протока буде заблокована до укладення угоди.

Проте вже сьогодні Axios із посиланням на власні джерела повідомило, що Венс вирушить до Ісламабада у вівторок вранці для переговорів з Іраном. Очікується, що до переговорів також долучаться посланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
