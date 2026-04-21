Вэнс не полетел на переговоры с Ираном в Пакистан, - NYT

Поездка вице-президента США Джей Ди Венса в Пакистан для проведения второго раунда переговоров с Ираном была отложена. Это произошло после того, как Тегеран не отреагировал на переговорную позицию Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Поскольку двухнедельное перемирие заканчивается в среду, 22 апреля, непонятно, какие шаги Иран и США сделают дальше.

Американский чиновник рассказал изданию, что переговоры могут возобновиться в любой момент, хотя президент США Дональд Трамп намекнул, что не хочет продолжать перемирие без долгосрочного соглашения.

NYT пишет, что представитель иранского МИД Эсмаил Багаи заявил, что Иран еще не решил, ехать ли вообще в Пакистан. Он обвинил в этом "противоречивые сообщения, непоследовательное поведение и неприемлемые действия со стороны американской стороны".

В то же время двое высокопоставленных иранских чиновников заявили, что делегация Ирана планирует отправиться в Пакистан для возобновления переговоров.

По их словам, представитель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф примет участие в переговорах, если там будет присутствовать Вэнс.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, первый раунд переговоров между США и Ираном, который завершился в Исламабаде (Пакистан) 12 апреля, не принес значимых результатов.

Песня них Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры продолжались более 21 часа, но стороны не смогли достичь соглашения, поскольку Тегеран не предоставил твердых гарантий отказа от разработки ядерного оружия.