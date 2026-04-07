Венс на низькому старті і готовий вступити в переговори з Іраном, - Politico

Віцепрезидент США Джей Ді Венс перебуває в режимі готовності, щоб вступити в переговори з Іраном, якщо неофіційні консультації приведуть до прямої зустрічі з іранськими офіційними особами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Наразі переговори очолюють спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Однак, за словами джерела, до переговорів може приєднатися Венс, якщо посланці доб'ються достатнього прогресу.

З іншого боку, хоч перспектива участі Венса демонструє серйозність намірів США знайти вихід із ситуації, але все це справляє враження на тлі обіцянок очільника Пентагону Піта Хегсета про безпрецедентні удари по Ірану найближчими днями.

Здебільшого віцепрезидент залишався в тіні весь цей час. При цьому, як розповіло друге джерело, Венс час від часу контактував із посередниками.

Також Politico зазначає, що Джей Ді Венс був одним з останніх чиновників адміністрації Трампа, хто висловив підтримку ударам у соцмережах. Також він уникав телевізійних виступів у перші вихідні війни.

При цьому Білий дім відкинув будь-які припущення про те, що віцепрезидент США був пасивним на ранніх етапах конфлікту.

Видання також визнає, що протягом кількох тижнів після перших ударів Венс справді брав участь у публічних заходах і відповідав на запитання журналістів, включно з інтерв'ю для Fox News 2 березня - через три дні після перших ударів.