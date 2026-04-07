ua en ru
Вт, 07 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico

03:53 07.04.2026 Вт
2 мин
Вице-президент подключится, если если посланники Трампа добьются достаточного прогресса
aimg Эдуард Ткач
Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico Фото: Джей Ди Вэнс (Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в режиме готовности, чтобы вступить в переговоры с Ираном, если неофициальные консультации приведут к прямой встрече с иранскими официальными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

На данный момент переговоры возглавляют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Однако, по словам источника, к переговорам может присоединиться Вэнс, если посланники добьются достаточного прогресса.

С другой стороны, хоть перспектива участия Вэнса демонстрирует серьезность намерений США найти выход из ситуации, но все это производит на фоне обещаний главы Пентагона Пита Хегсета о беспрецедентных ударах по Ирану в ближайшие дни.

По большей части вице-президент оставался в тени все это время. При этом, как рассказал второй источник, Вэнс время от времени контактировал с посредниками.

Также Politico отмечает, что Джей Ди Вэнс был одним из последних чиновников администрации Трампа, кто выразил поддержку ударам в соцсетях. Также он избегал телевизионных выступлений в первые выходные войны.

При этом Белый дом отверг любые предположения о том, что вице-президент США был пассивен на ранних этапах конфликта.

Издание также признает, что в течение нескольких недель после первых ударов Вэнс действительно участвовал в публичных мероприятиях и отвечал на вопросы журналистов, включая интервью для Fox News 2 марта - через три дня после первых ударов.

Мирные переговоры

Напомним, что война США и Израиля против Ирана длиться уже больше месяца. В то же время через посредников уже несколько недель идут переговоры о потенциальной сделке.

Такс 24 марта, США направили Пакистану свой план из 15 пунктов о прекращении войны. Но Иран отклонил его и направил список контрпредложений. По итогу результатов пока нет. Однако этой ночью стало известно, что Иран через Пакистан представил план из 10 пунктов о прекращении войны.

К слову, CNN недавно писало, что президент США Дональд Трамп отказался от предложения о перемирии на 45 дней, которое предложили Пакистан, Египет и Турция.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Джей Ди Вэнс
Новости
Украина впервые за войну обошла РФ по количеству атак дронов, - ABC News
Аналитика
