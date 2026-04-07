Вэнс на низком старте и готов вступить в переговоры с Ираном, - Politico

Вице-президент США Джей Ди Вэнс находится в режиме готовности, чтобы вступить в переговоры с Ираном, если неофициальные консультации приведут к прямой встрече с иранскими официальными лицами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

На данный момент переговоры возглавляют спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер. Однако, по словам источника, к переговорам может присоединиться Вэнс, если посланники добьются достаточного прогресса.

С другой стороны, хоть перспектива участия Вэнса демонстрирует серьезность намерений США найти выход из ситуации, но все это производит на фоне обещаний главы Пентагона Пита Хегсета о беспрецедентных ударах по Ирану в ближайшие дни.

По большей части вице-президент оставался в тени все это время. При этом, как рассказал второй источник, Вэнс время от времени контактировал с посредниками.

Также Politico отмечает, что Джей Ди Вэнс был одним из последних чиновников администрации Трампа, кто выразил поддержку ударам в соцсетях. Также он избегал телевизионных выступлений в первые выходные войны.

При этом Белый дом отверг любые предположения о том, что вице-президент США был пассивен на ранних этапах конфликта.

Издание также признает, что в течение нескольких недель после первых ударов Вэнс действительно участвовал в публичных мероприятиях и отвечал на вопросы журналистов, включая интервью для Fox News 2 марта - через три дня после первых ударов.