"Печерна людина кам'яного віку": Іран поглузував над Трампом за нещодавні погрози

03:30 07.04.2026 Вт
2 хв
Це була відповідь Тегерану за обіцянки Трампа занурити Іран у кам'яний вік
aimg Юлія Маловічко
"Печерна людина кам'яного віку": Іран поглузував над Трампом за нещодавні погрози

Акаунти посольства Ірану в соціальних мережах розгорнули шквал нападок на президента США Дональда Трампа через його нещодавні погрози, сповнені лайливих висловлювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Читайте також: Трамп знову дав Ірану 48 годин на відкриття Ормузької протоки

Тегеран розкритикував Трампа після того, як він у агресивному дописі на своїй платформі соціальних мереж Truth Social пообіцяв завдати ударів по іранській цивільній інфраструктурі , включаючи електростанції та мости, якщо не буде досягнуто угоди про відновлення роботи стратегічно важливого водного шляху.

"Вівторок буде Днем електростанції та Днем мосту, все в одному флаконі, в Ірані", – написав він.
"Нічого подібного не буде!!! Відкрийте кляту протоку, божевільні ви, або житимете в пеклі", - додав він ще до низки погроз.

Як відповіли посольства

Посольство Ірану в Таїланді запропонувало президенту стежити за своєю "мовою", тоді як посольство Тегерана в Австрії написало:

"Коли ви слухаєте його, заплющте очі… ви майже можете побачити печерну людину кам’яного віку в зебровій шкурі, яка розмахує палицею та ставиться до дикості як до повсякденного життя".

Посольство Ірану в Індії заявило: "Лайка та образи – це поведінка злопам’ятних невдах".

Посольство Тегерана у Фінляндії заявило, що пост Трампа свідчить про його "незнайомство з належним етикетом та мораллю в соціальних мережах"

Кілька інших акаунтів X, які нібито є іранськими посольствами в різних інших країнах, також приєдналися до тролінгу. Але хоча посольства Австрії, Індії та Фінляндії мали сірі позначки, що вказували на те, що вони є офіційними акаунтами, інші не вдалося одразу перевірити.

Як відомо, Вашингтон та Ізраїль вже п'ять тижнів ведуть війну проти Ірану, вбиваючи керівництво країни та руйнуючи її військову інфраструктуру.

Конфлікт, який сколихнув світові енергетичні ринки через закриття Тегераном ключових нафтоносних шляхів перевезення в Ормузькій протоці, не має очевидного кінця, хоча Трамп натякнув, що угода з іранським режимом близька.

Україна вперше за війну обійшла РФ за кількістю атак дронів, - ABC News
