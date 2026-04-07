"Печерна людина кам'яного віку": Іран поглузував над Трампом за нещодавні погрози

Акаунти посольства Ірану в соціальних мережах розгорнули шквал нападок на президента США Дональда Трампа через його нещодавні погрози, сповнені лайливих висловлювань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Тегеран розкритикував Трампа після того, як він у агресивному дописі на своїй платформі соціальних мереж Truth Social пообіцяв завдати ударів по іранській цивільній інфраструктурі , включаючи електростанції та мости, якщо не буде досягнуто угоди про відновлення роботи стратегічно важливого водного шляху.

"Вівторок буде Днем електростанції та Днем мосту, все в одному флаконі, в Ірані", – написав він.

"Нічого подібного не буде!!! Відкрийте кляту протоку, божевільні ви, або житимете в пеклі", - додав він ще до низки погроз.

Як відповіли посольства

Посольство Ірану в Таїланді запропонувало президенту стежити за своєю "мовою", тоді як посольство Тегерана в Австрії написало:

"Коли ви слухаєте його, заплющте очі… ви майже можете побачити печерну людину кам’яного віку в зебровій шкурі, яка розмахує палицею та ставиться до дикості як до повсякденного життя".

Посольство Ірану в Індії заявило: "Лайка та образи – це поведінка злопам’ятних невдах".

Посольство Тегерана у Фінляндії заявило, що пост Трампа свідчить про його "незнайомство з належним етикетом та мораллю в соціальних мережах"

Кілька інших акаунтів X, які нібито є іранськими посольствами в різних інших країнах, також приєдналися до тролінгу. Але хоча посольства Австрії, Індії та Фінляндії мали сірі позначки, що вказували на те, що вони є офіційними акаунтами, інші не вдалося одразу перевірити.