Венс може поїхати до Ізраїлю домовлятися про наступні етапи угоди з ХАМАС, - Axios

США, Субота 18 жовтня 2025 21:58
UA EN RU
Венс може поїхати до Ізраїлю домовлятися про наступні етапи угоди з ХАМАС, - Axios Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Віцепрезидент США Джей Ді Венс 20 жовтня може відвідати Ізраїль. Візит Венса відбудеться у рамках просування пропонованої Вашингтоном мирної угоди для припинення війни у Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американське видання Axios.

Видання нагадало, що реалізація першого етапу угоди була вдалою, але сам процес залишається "крихким". Напруженість зростає, оскільки Ізраїль звинувачує ХАМАС у зволіканнях з поверненням тіл заручників.

Зі свого боку ХАМАС розгорнув кампанію терору в Газі, намагаючись повернути контроль над її частинами. Є й інші питання, зокрема щодо роззброєння ХАМАС та демілітаризації Гази, які все ще не вирішені.

17 жовтня стало відомо, що спецпосланець президента США Дональда Трампа, Стів Віткофф, 19 жовтня відвідає Близький Схід, щоб стежити за виконанням угоди. Але пізніше, сказало джерело видання, Білий дім повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, що делегацію очолить Венс, а терміни візиту трохи змістилися.

У складі делегації будуть присутні також Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер. Вони продовжать роботу над угодою. Ізраїльські чиновники вважають, що візит Венса - сигнал, що адміністрація Трампа хоче якомога швидше побачити повне виконання угоди.

Офіс Венса не відповів на прохання видання надати коментар.

Мирна угода Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, що зараз в Секторі Газа ведеться реалізація мирної угоди з 20 пунктів, яку розробили Сполучені Штати. Нещодавно обидві сторони - Ізраїль та ХАМАС - підписали мирну угоду щодо припинення бойових дій Секторі Газа.

Бойовики ХАМАС вже передали Ізраїлю всіх заручників. Але залишається питання повернення тіл загиблих ізраїльтян: ХАМАС зволікає із цим питанням. А прем'єр Ізраїля вимагає, щоб наступним кроком стало роззброєння ХАМАС у рамках мирної угоди.

Водночас Трамп заявив, що Ізраїль може знову почати бойові дії в Секторі Газа. Така можливість допускається, якщо бойовики ХАМАС відмовляться від роззброєння.

ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Сектор Газа
