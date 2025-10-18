Вэнс может поехать в Израиль договариваться о следующих этапах сделки с ХАМАС, - Axios

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 20 октября может посетить Израиль. Визит Вэнса состоится в рамках продвижения предлагаемого Вашингтоном мирного соглашения для прекращения войны в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Axios.

Издание напомнило, что реализация первого этапа соглашения была удачной, но сам процесс остается "хрупким". Напряженность растет, поскольку Израиль обвиняет ХАМАС в проволочках с возвращением тел заложников.

Со своей стороны ХАМАС развернул кампанию террора в Газе, пытаясь вернуть контроль над ее частями. Есть и другие вопросы, в частности по разоружению ХАМАС и демилитаризации Газы, которые все еще не решены.

17 октября стало известно, что спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф, 19 октября посетит Ближний Восток, чтобы следить за выполнением соглашения. Но позже, сказал источник издания, Белый дом уведомил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что делегацию возглавит Вэнс, а сроки визита немного сместились.

В составе делегации будут присутствовать также Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Они продолжат работу над соглашением. Израильские чиновники считают, что визит Вэнса - сигнал, что администрация Трампа хочет как можно скорее увидеть полное выполнение соглашения.

Офис Вэнса не ответил на просьбу издания предоставить комментарий.