ХАМАС передав всіх ізраїльських заручників, - The Times of Israel

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними видання, у ХАМАС більше не залишилося живих ізраїльських заручників. Передача тіл загиблих відбудеться пізніше, зазначає телеканал.

Наразі офіційної інформації про передачу від Армії оборони Ізраїлю або Червоного Хреста поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку ХАМАС звільнив групу з семи звільнених заручників, вона прибула до пункту первинного прийому на території Ізраїлю. У першій групі були звільнені Галі та Зів Берман, Матан Ангрест, Алон Охель, Омрі Міран, Ейтан Мор та Гай Гільбоа-Даллал.

Перед обміном ХАМАС оприлюднив список із 20 імен заручників, який збігається з ізраїльськими даними. Серед них - Бар Куперштейн, Ев’ятар Давид, Йосеф-Хаїм Охана, Сегі Кальфон, Авінатан Ор, Елкана Бохбот, Максим Херкін, Німрод Коен, Матан Зангаукер, Давид Куніо, Ейтан Хорн, Матан Ангрест, Ейтан Мор, Галі Берман, Зів Берман, Омрі Міран, Алон Охель, Гай Гільбоа-Далал, Ром Браслабскі та Аріель Коніо.