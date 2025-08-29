Венс: ми хочемо захистити територіальну цілісність України і припинити вбивства

Венс розповів, що у нього і президента США Дональда Трампа було кілька хороших розмов із президентом України Володимиром Зеленським. Віцепрезидент пообіцяв, що США продовжать роботу заради миру.

"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися, і вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються", - додав він.

За словами віцепрезидента, зараз найкраще для всіх, зокрема і для США, припинити вбивства і привести все до мирного врегулювання.