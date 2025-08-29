Вэнс: мы хотим защитить территориальную целостность Украины и прекратить убийства

Вэнс рассказал, что у него и президента США Дональда Трампа было несколько хороших разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Вице-президент пообещал, что США продолжат работу ради мира.

"Думаю, по этому вопросу мы довольно согласованы с президентом Зеленским, хотя у нас есть некоторые разногласия. Мы, конечно, хотим защитить территориальную целостность Украины. Мы не хотим, чтобы Россия захватила всю страну. Мы также хотим, чтобы убийства прекратились, и считаем, что война достигла точки, когда русские, продолжая сражаться, на самом деле ничего не добиваются, а украинцы тоже ничего не добиваются", - добавил он.

По словам вице-президента, сейчас лучше всего для всех, в том числе и для США, прекратить убийства и привести все к мирному урегулированию.