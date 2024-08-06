Веніславський про зниження призовного віку до 18 років: партнери порушують це питання

Як розповів Веніславський, наразі жодних ініціатив про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради немає. Зокрема відповідні ідеї не висловлювались й представниками Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади - жодних ініціатив немає, - додав він.

Мобілізація в Україні

В кінці лютого 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. В документі зазначалось, що протягом 12 місяців з дня звільнення в запас строковики не можуть бути призвані знову на військову службу.

Зокрема вже у квітні було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Також РБК-Україна розповідало й про те, чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку.