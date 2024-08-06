Веніславський про зниження призовного віку до 18 років: партнери порушують це питання

Наразі в Україні немає жодних ініціатив щодо зниження призовного віку нижче 25 років. Втім, це питання періодично порушують партнери Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народного депутата Федора Веніславського під час брифінгу.
Як розповів Веніславський, наразі жодних ініціатив про зниження призовного віку на рівні Верховної Ради немає. Зокрема відповідні ідеї не висловлювались й представниками Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"Це питання, яке періодично порушують наші партнери, які надають допомогу. Вони вважають, що вік 18-25 найбільш оптимальний та ефективний для того, щоб громадяни в силу своїх фізичних та психологічних якостей могли активно воювати. Втім, на рівні нашої держави, на рівні виконавчої та законодавчої влади - жодних ініціатив немає, - додав він.
В кінці лютого 2024-го президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. В документі зазначалось, що протягом 12 місяців з дня звільнення в запас строковики не можуть бути призвані знову на військову службу.
Зокрема вже у квітні було підписано закон щодо зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.
Також РБК-Україна розповідало й про те, чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.