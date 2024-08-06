RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вениславский о снижении призывного возраста до 18 лет: партнеры поднимают этот вопрос

Фото: Федор Вениславский, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки (Виталий Носаач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас в Украине нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет. Впрочем, этот вопрос периодически поднимают партнеры Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, народного депутата Федора Вениславского во время брифинга.

Как рассказал Вениславский, пока никаких инициатив о снижении призывного возраста на уровне Верховной Рады нет. В частности соответствующие идеи не высказывались и представителями Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). 

"Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане в силу своих физических и психологических качеств могли активно воевать. Впрочем, на уровне нашего государства, на уровне исполнительной и законодательной власти - никаких инициатив нет, - добавил он. 

Мобилизация в Украине

В конце февраля 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В документе отмечалось, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.

В частности, уже в апреле был подписан закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Также РБК-Украина рассказывало и о том, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеМобилизация в Украине