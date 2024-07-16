Військовий обов'язок в Україні. Чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку

Між поняттями "виключений" і "знятий" з військового обліку в Україні є суттєва різниця.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.

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Хто є військовозобов'язаною особою

За словами експерта, військовозобов'язаними особами в Україні вважаються громадяни, які є придатними до служби за станом здоров'я та можуть бути призвані в армію.

Вони зобов'язані проходити військову службу в Збройних силах або інших військових формуваннях країни у випадку мобілізації (або в інших випадках, передбачених законодавством).

Такі люди:

підлягають обліку у ТЦК та СП

зобов'язані проходити військову підготовку й медичні огляди

повинні виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством про військову службу

Водночас громадяни, які були звільнені від військової служби через певні обставини або законодавчі виключення, не є військовозобов'язаними.

Обов'язки військовозобов'язаного в Україні

Юрист уточнила, що військовозобов'язані особи повинні:

перебувати на військовому обліку у районних Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

з'являтися до ТЦК та СП за викликами

проходити медичне обстеження

виконувати інші військово-облікові обов'язки

Різниця між "виключенням" і "зняттям" з обліку

"Громадянин, виключений з військового обліку, не є військовозобов'язаним, бо виключення з військового обліку - це остаточна процедура, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного", - розповіла Тернова.

Вона додала, що така особа:

не підлягає мобілізації

не зобов'язана з'являтися до ТЦК та СП

звільняється від військово-облікових обов'язків

Водночас зняття з військового обліку означає тимчасове виключення особи зі списків тих, хто перебуває на обліку в конкретному ТЦК та СП.

"Це може відбутися через різні причини. Проте основна відмінність від виключення з обліку полягає в тому, що зняття є тимчасовим станом, і особа може бути знову взята на облік після усунення причин зняття", - наголосила юрист.

Як приклад вона навела зміну місця реєстрації особи та, відповідно, зміну перебування на обліку в ТЦК.

"Іншими словами, така дія зобов'язує стати назад на облік, щоб не порушувати правила", - додала експерт.

Натомість виключення з обліку - кінцева процедура, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного.

"Це ті особи, які виключені з військового обліку. І вони є тими, хто більше не підлягає військовому обліку і, відповідно, призову на військову службу. Підстави для виключення і зняття різні, і потрібно зробити акцент на тому, що після 18 травня (після набуття чинності новим законом про мобілізацію, - Ред.) дані підстави були змінені", - уточнила юрист.

Вона додала, що йдеться про статтю 37 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього.

Кого можуть виключити з військового обліку, а кого - призвати

Обставини для зняття людини з військового обліку визначені частиною 5 закону.

У частині 6 зазначаються конкретні підстави щодо виключення.

Виходячи з них, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки - в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов'язаних та резервістів розвідувальних органів - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими

припинили громадянство України

визнані непридатними до військової служби

досягли граничного віку перебування в запасі

"Відтак, якраз ті, хто був знятий, мають поновитися на обліку. А отже їх можуть мобілізувати", - підсумувала Тернова.