Військовий обов'язок в Україні. Чи можуть призвати на службу виключених і знятих з обліку
Між поняттями "виключений" і "знятий" з військового обліку в Україні є суттєва різниця.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова.
Зміст
- Хто є військовозобов'язаною особою
- Обов'язки військовозобов'язаного в Україні
- Різниця між "виключенням" і "зняттям" з обліку
- Кого можуть виключити з військового обліку, а кого - призвати
Хто є військовозобов'язаною особою
За словами експерта, військовозобов'язаними особами в Україні вважаються громадяни, які є придатними до служби за станом здоров'я та можуть бути призвані в армію.
Вони зобов'язані проходити військову службу в Збройних силах або інших військових формуваннях країни у випадку мобілізації (або в інших випадках, передбачених законодавством).
Такі люди:
- підлягають обліку у ТЦК та СП
- зобов'язані проходити військову підготовку й медичні огляди
- повинні виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством про військову службу
Водночас громадяни, які були звільнені від військової служби через певні обставини або законодавчі виключення, не є військовозобов'язаними.
Обов'язки військовозобов'язаного в Україні
Юрист уточнила, що військовозобов'язані особи повинні:
- перебувати на військовому обліку у районних Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)
- з'являтися до ТЦК та СП за викликами
- проходити медичне обстеження
- виконувати інші військово-облікові обов'язки
Різниця між "виключенням" і "зняттям" з обліку
"Громадянин, виключений з військового обліку, не є військовозобов'язаним, бо виключення з військового обліку - це остаточна процедура, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного", - розповіла Тернова.
Вона додала, що така особа:
- не підлягає мобілізації
- не зобов'язана з'являтися до ТЦК та СП
- звільняється від військово-облікових обов'язків
Водночас зняття з військового обліку означає тимчасове виключення особи зі списків тих, хто перебуває на обліку в конкретному ТЦК та СП.
"Це може відбутися через різні причини. Проте основна відмінність від виключення з обліку полягає в тому, що зняття є тимчасовим станом, і особа може бути знову взята на облік після усунення причин зняття", - наголосила юрист.
Як приклад вона навела зміну місця реєстрації особи та, відповідно, зміну перебування на обліку в ТЦК.
"Іншими словами, така дія зобов'язує стати назад на облік, щоб не порушувати правила", - додала експерт.
Натомість виключення з обліку - кінцева процедура, яка знімає з особи статус військовозобов'язаного.
"Це ті особи, які виключені з військового обліку. І вони є тими, хто більше не підлягає військовому обліку і, відповідно, призову на військову службу. Підстави для виключення і зняття різні, і потрібно зробити акцент на тому, що після 18 травня (після набуття чинності новим законом про мобілізацію, - Ред.) дані підстави були змінені", - уточнила юрист.
Вона додала, що йдеться про статтю 37 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо взяття на військовий облік, зняття та виключення з нього.
Кого можуть виключити з військового обліку, а кого - призвати
Обставини для зняття людини з військового обліку визначені частиною 5 закону.
У частині 6 зазначаються конкретні підстави щодо виключення.
Виходячи з них, виключенню з військового обліку у відповідних районних (міських) ТЦК та СП (військовозобов'язаних та резервістів Служби безпеки - в Центральному управлінні або регіональних органах СБУ, військовозобов'язаних та резервістів розвідувальних органів - у відповідному підрозділі розвідувальних органів України) підлягають громадяни України, які:
- померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими
- припинили громадянство України
- визнані непридатними до військової служби
- досягли граничного віку перебування в запасі
"Відтак, якраз ті, хто був знятий, мають поновитися на обліку. А отже їх можуть мобілізувати", - підсумувала Тернова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи треба йти до ТЦК виключеним з військового обліку.
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