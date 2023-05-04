Веніславський відреагував на погрози РФ завдати ударів по "центрах ухвалення рішень"

"Звичайно, зусилля по прикриттю неба над Києвом будуть лише нарощуватися. Тому що Київ як столиця України, має важливе символічне значення для громадян України і має важливе психологічне значення для росіян. Тому вони безперечно будуть намагатися завдавати таких ударів. Бути впевненими, що вони не принесуть результату, ми не можемо. Але те, що ми до того готові, так це точно", - сказав він.

Веніславський зазначив, що росіяни вже намагалися атакувати урядовий квартал у столиці та вже давно обстрілюють адміністративні будівлі.

Так, наприклад, окупанти били по Харківській та Миколаївській ОВА. Урядовий квартал також був під прицілом.

Він зауважив, що завдяки умілим зусиллям українських сил ППО та Повітряних сил урядові будівлі не постраждали. Але, за його словами, не було сумнівів у тому, що вони були об’єктами ворожих атак.

Нагадаємо, вчора РФ звинуватила Україну в нібито "атаці" на Кремль за допомогою дронів.

Після цього секретар Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав до "фізичного усунення Зеленського". Голова Держдуми Росії Вʼячеслав Володін також вимагав завдати ракетного удару по резиденції президента у Києві.

Тим часом Зеленський заявив, що Україна не здійснювала жодних подібних "атак", адже держава використовує зброю лише для захисту своєї території.

Крім того, в ISW вважають, що Росія могла організувати "атаку" на Кремль, щоб досягти більшої мобілізації.

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