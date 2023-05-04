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Вениславский отреагировал на угрозы РФ нанести удары по "центрам принятия решений"

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне уже пытались атаковать правительственный квартал в Киеве и давно обстреливают админздания. После очередных угроз власти РФ Украина будет еще больше наращивать оборону неба над столицей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского в эфире Радио Свобода.

"Конечно, усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться. Потому что Киев как столица Украины имеет важное символическое значение для граждан Украины и имеет важное психологическое значение для россиян. Поэтому они, безусловно, будут пытаться наносить такие удары. Быть уверенными, что они не принесут результат, мы не можем. Но то, что мы к тому готовы, так это точно", - сказал он.

Вениславский отметил, что россияне пытались атаковать правительственный квартал в столице и уже давно обстреливают административные здания.

Так, например, оккупанты били по Харьковской и Николаевской ОВА. Правительственный квартал тоже был под прицелом.

Он отметил, что благодаря умелым усилиям украинских сил ПВО и Воздушных сил правительственные здания не пострадали. Но, по его словам, не было сомнений в том, что они являлись объектами вражеских атак.

Напомним, вчера РФ обвинила Украину в якобы "атаке" на Кремль с помощью дронов.

После этого секретарь Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал к "физическому устранению Зеленского". Глава Госдумы России Вячеслав Володин также потребовал нанести ракетный удар по резиденции президента в Киеве.

Между тем, Зеленский заявил, что Украина не осуществляла никаких подобных "атак", ведь государство использует оружие только для защиты своей территории.

Кроме того, в ISW считают, что Россия могла организовать "атаку" на Кремль, чтобы добиться большей мобилизации.

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