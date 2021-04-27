Венгрия заблокировала более жесткое заявление Вышеградской группы по России, - СМИ

Вышеградская четверка готовила более жесткое заявление относительно действий России. Однако, премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее, поэтому опубликованное заявление более мягкое.
Об этом сообщает Euractiv.
Первоначальный вариант декларации, в частности, требовал отмены проекта газопровода "Северный поток-2", а также выражал решительную поддержку Украине и Беларуси. Из-за позиции Венгрии окончательная декларация солидарности Вышеградской четверки с Чехией была сокращена.
"Вместе с премьер-министром Чехии мы решительно осуждаем незаконные и жестокие действия, совершаемые российскими оперативниками. Мы не позволим этой деятельности разделить Европу. Страны Вышеградской группы решительно настроены принять меры совместно с другими странами-членами Европейского Союза для укрепления нашей устойчивости ", - говорится в заявлении.
Напомним, ранее Чехия выдворила сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской военной разведки со взрывом на складе боеприпасов.
Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ.