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Страны Вышеградской группы осудили действия РФ в Чехии и высылку дипломатов

Новина українською → Понедельник 26 апреля 2021 16:29
Страны Вышеградской группы осудили действия РФ в Чехии и высылку дипломатов Фото: действия России осудили Польша, Венгрия и Словакия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Главы правительств Польши, Словакии и Венгрии на заседании в формате Вышеградской группы выразили солидарность с Чехией в ситуации вокруг взрывов во Врбетице. Также они осудили действия России по высылке дипломатов.

Об этом пишет чешское издание novinky.cz.

Сообщается, что в декларации осуждаются действия российских агентов военной разведки, которые привели к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Кроме того, в заявлении принятые Россией меры в ответ на решение Праги о высылке 18 российских дипломатов с ее территории названы "несоразмерной мерой".

"Предлагаем Чехии нашу дипломатическую и консульскую поддержку", - говорится в документе.

Напомним, ранее Чехия выдворила сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской военной разведки со взрывом на складе боеприпасов. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А сегодня Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ.

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