Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РФ

Министерство иностранных дел Румынии на фоне высылки российских дипломатов из европейских стран объявило персоной нон грата помощника военного атташе России Алексея Гришаева. Информацию довели до ведома российской стороны сегодня на встрече с послом России Валерием Кузьминым.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Румынии .

"МИД Румынии сообщает, что румынские власти решили объявить персоной нон грата на территории Румынии помощника военного атташе посольства Российской Федерации в Бухаресте Алексея Гришаева, поскольку его действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Чехия выдворила 18 сотрудников посольства России после того, как обнаружилась связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ Российская Федерация выслала 20 чешских дипломатов, после чего Прага решила уравнять численность персонала посольства, что означает высылку еще 70 человек.

Из солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Словакия, Польша и страны Балтии. А Украина предложила направить высланных Россией чешских дипломатов на работу в Киев.