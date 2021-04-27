Угорщина заблокувала більш жорстку заяву Вишеградської групи по Росії, - ЗМІ

Вишеградська четвірка готувала більш жорстку заяву щодо дій Росії. Втім, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її, тому опублікована заява більш м'яка.
Про це повідомляє Euractiv.
Початковий варіант декларації, зокрема, вимагав скасування проекту газопроводу "Північний потік-2", а також висловлював рішучу підтримку Україні та Білорусі. Через позицію Угорщини остаточну декларацію солідарності Вишеградської четвірки з Чехією було скорочено.
"Разом з прем'єр-міністром Чехії ми рішуче засуджуємо незаконні та жорстокі дії, що здійснюються російськими оперативниками. Ми не дозволимо цій діяльності розділити Європу. Країни Вишеградської групи рішуче налаштовані вжити заходів спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу для зміцнення нашої стійкості ", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів.
Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.