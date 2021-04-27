RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Угорщина заблокувала більш жорстку заяву Вишеградської групи по Росії, - ЗМІ

Автор: Анастасія Рокитна

Вишеградська четвірка готувала більш жорстку заяву щодо дій Росії. Втім, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її, тому опублікована заява більш м'яка.

Про це повідомляє Euractiv.

Початковий варіант декларації, зокрема, вимагав скасування проекту газопроводу "Північний потік-2", а також висловлював рішучу підтримку Україні та Білорусі. Через позицію Угорщини остаточну декларацію солідарності Вишеградської четвірки з Чехією було скорочено.

"Разом з прем'єр-міністром Чехії ми рішуче засуджуємо незаконні та жорстокі дії, що здійснюються російськими оперативниками. Ми не дозволимо цій діяльності розділити Європу. Країни Вишеградської групи рішуче налаштовані вжити заходів спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу для зміцнення нашої стійкості ", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше Чехія видворила співробітників посольства Росії після того, як виявився зв'язок російської військової розвідки з вибухом на складі боєприпасів.

Із солідарності з Чехією російських дипломатів вислали Словаччина, Польща та країни Балтії. А Румунія оголосила персоною нон грата помічника військового аташе РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Вышеградская четверкаРосійська ФедераціяВиктор Орбан