Венгрия наложила вето на заявление послов НАТО по Украине

Венгрия наложила вето на совместное заявление послов Североатлантического альянса по Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание Daily News Hungary.

Сийярто отметил, что в данное заявление венгерская сторона предложила внести изменения. По его словам, Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом. В НАТО их предложения отвергли.

"У нас не было другого выбора, кроме вето на декларацию", - заявил Сийярто.

Добавим, что Североатлантический совет НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом сегодня начал двухдневный визит в Украину.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав.

Кроме того, американское издание Washington Post писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Дональдом Трампом Украины.

РБК-Украина писало, что в прошлом году Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом Европейского Союза и Североатлантического альянса. По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.