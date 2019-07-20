ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины

Новости » Политика    20.07.2019 - 16:56
Венгрия пытается создать на Закарпатье анклав, - МИД Украины
Фото: Егор Божок (facebook.com/paginaderusia)

Киев не согласен с конечной целью политики правительства Виктора Орбана

Венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Украины Егор Божок, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Он отметил, что Киев не согласен с конечной целью политики правительства премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а именно созданием венгерского анклава на территории Украины.

"Это то, чего они добились в Сербии, и почему противодействуют Словакия и Румыния", - заявил он.

Напомним, ранее Божок назвал причиной обострения в отношениях Киева и Будапешта политику венгерского премьера Виктора Орбана. По его словам, обострение в отношениях между странами связано с политикой венгерского ирредентизма, так называемого воссоединения территорий, которую продвигает премьер-министр Венгрии Орбан и его соратники.

Добавим, 16 июля МИД обратился в компетентные органы Украины о предоставлении правовой оценки визиту в Закарпатскую область министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто накануне парламентских выборов.

Добавим также, в Офисе президента планируют принимать меры к венгерским политикам из-за встреч с отдельными народными депутатами накануне парламентских выборов.

Обострение в отношениях с Венгрией связано с политикой Орбана, - МИД В МИД отметили поддержку Европарламента санкционной политики ЕС против РФ
Новости Украины МИД УкраиныВенгрияЗакарпатье
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь