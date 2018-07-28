Орбан не верит в реалистичность стремлений Украины присоединиться к ЕС или НАТО

По его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок

Премьер Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом Европейского Союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО). Об этом он заявил, выступая в университете в Румынии, сообщает агентство Agepress.

При этом, по его словам, на пути будет стоять желание России восстановить старый порядок.

"Я не верю в реалистичность стремлений украинцев присоединиться к ЕС или НАТО", - заявил Орбан.

Напомним, что на брифинге "Саммит НАТО-2018 и Украина" Алексей Генчев, начальник Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции заявил, что Североатлантический альянс признает Украину частью евроатлантического сообщества.

Отметим, что 11 июня 2018 года в НАТО подтвердили стремление Украины к членству в Альянсе. В НАТО уверены, что Украина придерживается принципов демократии и верховенства права, что является залогом евроатлантической безопасности. Также они убеждены, что Украина имеет право самостоятельно решать собственное будущее и выбирать внешнеполитический курс.