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Североатлантический совет НАТО начинает визит в Украину

Новости » Политика    30.10.2019 - 09:58
Североатлантический совет НАТО начинает визит в Украину
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Киев и Одессу посетят представители 29 государств-членов НАТО с генсеком Альянса

В среду, 30 октября, Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Киев и Одессу посетят представители 29 государств-членов НАТО вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом.

Сегодня Североатлантический совет НАТО будет в Одессе. В частности, Столтенберг выступит перед курсантами Одесской военно-морской академии.

Завтра совет будет в Киеве, там генсек, в частности, выступит с речью в Верховной раде.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщал, что Столтенберг выступит в Верховной раде в рамках визита Североатлантического совета в Украину.

Кроме того, накануне встреч министров обороны НАТО Столтенберг заявил, что Альянс имеет расширить военную помощь Украине. По его словам, НАТО поддерживает шаги по выполнению минских соглашений и видит прогресс в этом процессе.

РБК-Украина сообщало, что НАТО поддерживает стремление Украины к дальнейшей европейской интеграции, в том числе к членству в ЕС. Альянс усиливает поддержку Украины и сотрудничество в условиях продолжения дестабилизации ситуации на востоке страны и в Крыму.

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