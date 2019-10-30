Угорщина наклала вето на заяву послів НАТО по Україні

Угорщина наклала вето на спільну заяву послів Північноатлантичного альянсу щодо України. Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Daily News Hungary.

Сійярто зазначив, що в дану заяву угорська сторона запропонувала внести зміни. За його словами, Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин у відповідності з міжнародним правом. В НАТО їх пропозиції відкинули.

"У нас не було іншого вибору, крім вето на декларацію", - заявив Сійярто.

Додамо, що Північноатлантична рада НАТО на чолі з Йенсом Столтенбергом сьогодні розпочала дводенний візит в Україну.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що угорський уряд намагається створити на території України анклав.

Крім того, американське видання Washington Post писало, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і президент РФ Володимир Путін зіграли чималу роль у формуванні негативного сприйняття Дональдом Трампом України.

РБК-Україна писало, що в минулому році Орбан висловив сумнів щодо реалістичності прагнень України стати членом Європейського Союзу і Північноатлантичного альянсу. За його словами, на шляху стоятиме бажання Росії відновити старий порядок.