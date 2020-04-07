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В Венгрии попал в ДТП автобус с эвакуированными украинцами, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     07.04.2020 - 10:57
В Венгрии попал в ДТП автобус с эвакуированными украинцами, есть пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В транспортном средстве находилось 8 человек

В Венгрии в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) попал автобус, который эвакуировал украинцев, из восьми человек, находившихся в салоне транспортного средства, двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОГА Игорь Шинкарюк на своей странице в Facebook.

Как отметил Шинкарюк, 6 граждан в удовлетворительном состоянии.

"2 граждан в тяжелом состоянии, 6 в удовлетворительном. Все лица находятся в больнице. Выполняется протокол нашими представителями дипломатического корпуса", - написал он.

По его данным, на 75 километре автомагистрали М3 возле г. Будапешт произошло ДТП с участием автобуса, который транспортировал граждан Украины к месту эвакуации в пункт пропуска "Тиса".

Напомним, в Словакии микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего погибли двое украинцев.

Также в польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца. Он был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили две промилле алкоголя.

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