ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Венгрия предоставит украинцам коридор для возвращения в Украину, - МИД

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 16:44
Венгрия предоставит украинцам коридор для возвращения в Украину, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

На границах стран ЕС застряли 310 украинских граждан

Венгрия предоставит украинцам, застрявшим на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

По словам Кулебы, он провел телефонный разговор с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто и договорился о транзитном коридоре для граждан Украины. Он добавил, что на возвращение в Украину ждут 310 граждан.

"Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и автомобилях застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома", - заявил он.

Венгрия предоставит украинцам коридор для возвращения в Украину, - МИД

Напомним, ранее Кулеба сообщал, что украинская компания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные авиарейсы из 15 европейских городов. В частности, украинцы смогут вернуться в Украину из Парижа, Вены, Берлина, Варшавы и других городов.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч украинцев из-за границы, которые оказались заблокированными из-за пандемии коронавируса. Эвакуация украинских граждан будет осуществляться по меньшей мере 175 рейсами.

Чили заявила о катастрофе из-за коронавируса и выводит на улицы военных В Житомирской области выделили 45 млн гривен на борьбу с коронавирусом
Новости Украины эвакуацияВенгрияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь