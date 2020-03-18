Венгрия предоставит украинцам коридор для возвращения в Украину, - МИД

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

На границах стран ЕС застряли 310 украинских граждан

Венгрия предоставит украинцам, застрявшим на границах с Австрией и Хорватией, транзитный коридор для возвращения в Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на странице в Twitter.

По словам Кулебы, он провел телефонный разговор с главой венгерского внешнеполитического ведомства Петером Сийярто и договорился о транзитном коридоре для граждан Украины. Он добавил, что на возвращение в Украину ждут 310 граждан.

"Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и автомобилях застряли на границах с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас, их 310. Ждем дома", - заявил он.

Напомним, ранее Кулеба сообщал, что украинская компания SkyUp открыла продажу билетов на нерегулярные авиарейсы из 15 европейских городов. В частности, украинцы смогут вернуться в Украину из Парижа, Вены, Берлина, Варшавы и других городов.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина планирует эвакуировать более 35 тысяч украинцев из-за границы, которые оказались заблокированными из-за пандемии коронавируса. Эвакуация украинских граждан будет осуществляться по меньшей мере 175 рейсами.