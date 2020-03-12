В Словакии столкнулись два автобуса, погибли двое украинцев

Иллюстративное фото (spectator.sme.sk)

Также в результате ДТП в Словакии один человек получил телесные повреждения

В Словакии микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на скорости столкнулся с рейсовым автобусом, в результате чего погибли двое украинцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mukechevo.net.

Как отмечается, погибли люди в возрасте 23 и 26 лет. Также один человек получил телесные повреждения, у 14 человек умеренные травмы, у 16 - легкие.

По информации телеканала JOJ, водитель микроавтобуса приехал с местной АЗС и не предоставил приоритета въездному автобусу, который находился на главной дороге. В результате столкновения автобус слетел с дороги в 8-метровый овраг.

Напомним, в феврале в польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца.

Ранее сообщалось, что 14 января в Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев. Двое погибших - из села Великая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.

Кроме того, в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находились 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.