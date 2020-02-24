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В Польше украинец устроил масштабное ДТП

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 14:57
В Польше украинец устроил масштабное ДТП
Иллюстративное фото (facebook.com)

Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет

В польском городе Катовице произошла масштабная авария с участием украинца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как сообщается, виновником дорожно-транспортного происшествия оказался 52-летний гражданин Украины. Он был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили две промилле алкоголя.

Пострадавших в результате аварии нет.

Отмечается, что мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.

Напомним, 14 января в Польше возле села Кобиела столкнулись грузовик и автомобиль, в результате чего погибли двое украинцев. Двое погибших - из села Большая Городница Ровенской области. Им было до 30 лет.

Кроме того, в Чехии в ДТП пострадали десять украинцев. Авария произошла в ночь на 20 октября по дороге в Брно. В автобусе, который вылетел с дороги и перевернулся, находились 12 человек. Среди пострадавших оказалось три женщины и семь мужчин.

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