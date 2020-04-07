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В Угорщині потрапив в ДТП автобус з евакуйованими українцями, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     07.04.2020 - 10:57
В Угорщині потрапив в ДТП автобус з евакуйованими українцями, є постраждалі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У транспортному засобі перебувало 8 осіб

В Угорщині у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) потрапив автобус, який евакуйовував українців, з восьми людей, які були у салоні транспортного засобу, двоє - у тяжкому стані. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Шинкарюк, 6 громадян у задовільному стані.

"2 громадян у важкому стані, 6 в задовільному. Всі особи перебувають у лікарні. Виконується протокол нашими представниками дипломатичного корпусу", - написав він.

За його даними, на 75 кілометрі автомагістралі М3 біля м. Будапешт сталося ДТП за участю автобусу, який транспортував громадян України до місця евакуації в пункт пропуску "Тиса".

Нагадаємо, у Словаччині мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на швидкості зіткнувся з рейсовим автобусом, в результаті чого загинули двоє українців.

Також у польському місті Катовіце сталася масштабна аварія за участю українця. Він був під дією алкоголю і на великій швидкості врізався у вісім припаркованих уздовж дороги машин. В крові чоловіка виявили два проміле алкоголю.

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