ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Угорець Лю став олімпійським чемпіоном з шорт-треку

Новость на русском →
Пекін, Неділя 13 лютого 2022 15:39
Угорець Лю став олімпійським чемпіоном з шорт-треку Фото: Шаоан Лю (olympics.com)
Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбувся фінальний забіг у чоловіків на 500 метрів у шорт-треці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фіналі взяло участь п’ять спортсменів, які представляли п’ять різних збірних.

Найшвидшим виявився представник Угорщини Шаоан Лю. Для якого це вже третя виграна медаль в Пекіні, до цього було дві "бронзи". А на минулих Іграх Шаоан став олімпійським чемпіоном в естафеті.

Результати фіналу на 500 метрів:

  1. Шаоан Лю (Угорщина) – 40,338
  2. Костянтин Івлєв (ОКР) – 40,431
  3. Стівен Дюбуа (Канада) – 40,669

Нагадаємо, що збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті та встановила новий олімпійський рекорд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олімпіада Олимпиада 2022
Медальний залік України
Медальний залік України
Розклад змагань
Розклад змагань
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
ТОП-5 фактів про ігри у Пекіні
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог