Венеційська комісія відреагувала на несподіваний вихід США зі складу організації

Вона нагадала, що США були повноправним членом Венеційської комісії з квітня 2013 року, а до того часу мали статус спостерігача.

За цей період американські експерти активно сприяли впровадженню демократичних стандартів, підтримували реформи конституційного та законодавчого характеру в країнах-членах Ради Європи та надавали рекомендації щодо дотримання верховенства права.

"Венеційська комісія надавала підтримку багатьом країнам в ухваленні конституційних та законодавчих змін, спрямованих на дотримання цінностей демократії, прав людини і верховенства права, з повною повагою до принципів національного суверенітету й конституційного плюралізму", – зазначила Картабіа.

Марта Картабіа підкреслила, що участь США була важливою для обміну досвідом і забезпечення різних точок зору в процесі прийняття рішень, а їхній вихід залишає прогалину у знаннях та практиках комісії.

Водночас вона висловила надію на подальше відновлення співпраці з США задля спільної роботи над зміцненням демократії, прав людини та законності у світі.