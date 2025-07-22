Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО, - NYP
США повторно виходять з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.
Президент Дональд Трамп пояснив це рішення "антиамериканською та антиізраїльською політикою" організації, а також її, за словами адміністрації, "пробудженим" порядком денним.
Ще у лютому Трамп розпорядився провести 90-денний аудит участі США в ЮНЕСКО з акцентом на виявлення випадків антисемітизму.
За підсумками перевірки, у Білому домі заявили про незгоду з політикою організації щодо інклюзії, расової рівності та гендерної трансформації.
У приклад наводять антирасистські ініціативи ЮНЕСКО, гендерні проєкти на кшталт MEN'talities у 2024 році, а також звіт про роль відеоігор у формуванні антидискримінаційної поведінки.
Окремо в адміністрації згадують про "антиізраїльську політику" ЮНЕСКО, зокрема визнання єврейських святинь "палестинською спадщиною" та засудження дій Ізраїлю в секторі Гази без критики дій ХАМАС.
Також наголошується на зростаючому впливі Китаю: Пекін став другим за обсягом спонсором ЮНЕСКО, а ключові пости в організації займають громадяни КНР.
Вихід США
В адміністрації вважають, що Китай використовує організацію для просування власного порядку денного, зокрема применшуючи роль уйгурів в історії країни.
Це не перший вихід США з ЮНЕСКО.
У 2017 році Трамп уже ініціював вихід, також звинувачуючи організацію в упередженості проти Ізраїлю. У 2023-му президент Джо Байден повернув країну до організації, аргументуючи це потребою протидіяти впливу Китаю.
Тепер США знову виходять з ЮНЕСКО – і цього разу, за словами представників Білого дому, "назавжди".
США й іноземна допомога
Нагадаємо, що адміністрація Трампа дистанціюється від глобальних інститутів, які вона вважає такими, що не відповідають її економічній політиці.
Зокрема, у перший тиждень свого президентства Трамп вивів США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, однак юридично США вийдуть з ВООЗ лише у 2026 році - за статутом організації про вихід потрібно повідомити за рік. При цьому США є найбільшим фінансовим донором ВООЗ і виділяють 18% її бюджету.
Держдеп США також припинив програми з розмінування боєприпасів, що не вибухнули.
Філіал Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні також призупинив ведення проектів та їхнього фінансування.
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