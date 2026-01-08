Трамп розпорядився вивести США з десятків міжнародних організацій: одна з них - з України
Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід Сполучених Штатів із 66 міжнародних організацій, які "більше не служать інтересам Америки".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.
"Меморандум наказує всім виконавчим департаментам й агентствам припинити брати участь і фінансувати 35 організацій, що не входять до складу Організації Об’єднаних Націй, і 31 установу ООН, які діють всупереч національним інтересам, безпеці, економічному процвітанню чи суверенітету США", - йдеться в повідомленні.
Згідно з указом Трампа, США припиняють участь, зокрема, в Європейському центрі з протидії гібридним загрозам, Міжнародному інституті правосуддя та верховенства права, Венеційській комісії, Комісії з питань екологічного співробітництва, а також у Міжнародному агентстві з відновлюваної енергетики.
У переліку також зазначено рамкову конвенцію ООН зі зміни клімату та Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів.
У документі згадується Україна.
США виходять з Українського науково-технологічного центру - міжнародної організації, створеної на початку 1990-х років у період ядерного та хімічного роззброєння України.
Центр був заснований з метою запобігання поширенню знань, технологій і матеріалів, пов’язаних зі зброєю масового знищення.
Венеціанська комісія
Венеційська комісія - це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, офіційна назва якого Європейська комісія "За демократію через право".
Вона надає правові висновки щодо проєктів конституцій, законів і реформ, оцінюючи їх відповідність європейським стандартам демократії, верховенства права та прав людини.
Для України Венеційська комісія має ключове значення, оскільки її рекомендації неодноразово використовувалися під час конституційних змін, судової, виборчої та антикорупційної реформ, а також у процесі євроінтеграції.
Висновки комісії слугують орієнтиром для української влади та міжнародних партнерів і впливають на оцінку реформ з боку ЄС та Ради Європи.
Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів
Це орган, створений ООН для продовження діяльності колишніх міжнародних трибуналів, зокрема для колишнього Югославського трибуналу та Руанди, після їхнього завершення.
Механізм забезпечує залишкові функції: проведення апеляцій, розгляд справ щодо тих, хто не був засуджений раніше, а також збереження архівів, матеріалів слідства та вироків.
Він підтримує правосуддя і притягнення до відповідальності за тяжкі воєнні злочини та злочини проти людяності навіть після офіційного закриття основних трибуналів.
Нагадаємо, під час другої каденції Дональда Трампа США вже ухвалили рішення про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров’я та з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Також згорнули фінансування неурядових організацій у світі через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).