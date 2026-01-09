Венецианская комиссия отреагировала на неожиданный выход США из состава организации

Венецианская комиссия выразила сожаление из-за выхода США, отметив потерю ценной экспертизы и готовность возобновить сотрудничество ради демократии.
Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление опубликовала президент Венецианской комиссии Марта Картабиа.
Она напомнила, что США были полноправным членом Венецианской комиссии с апреля 2013 года, а до того времени имели статус наблюдателя.
За этот период американские эксперты активно способствовали внедрению демократических стандартов, поддерживали реформы конституционного и законодательного характера в странах-членах Совета Европы и предоставляли рекомендации по соблюдению верховенства права.
"Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, с полным уважением к принципам национального суверенитета и конституционного плюрализма", - отметила Картабиа.
Марта Картабиа подчеркнула, что участие США было важным для обмена опытом и обеспечения различных точек зрения в процессе принятия решений, а их уход оставляет пробел в знаниях и практиках комиссии.
В то же время она выразила надежду на дальнейшее возобновление сотрудничества с США для совместной работы над укреплением демократии, прав человека и законности в мире.
Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести страну из 66 международных организаций, в частности из двух трибуналов в Гааге и из Венецианской комиссии.
Кстати, во время второй каденции Дональда Трампа США уже приняли решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения и из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Также свернули финансирование неправительственных организаций в мире через Агентство США по международному развитию (USAID).