Венецианская комиссия отреагировала на неожиданный выход США из состава организации

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Венецианская комиссия выразила сожаление из-за выхода США, отметив потерю ценной экспертизы и готовность возобновить сотрудничество ради демократии.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление опубликовала президент Венецианской комиссии Марта Картабиа.

Она напомнила, что США были полноправным членом Венецианской комиссии с апреля 2013 года, а до того времени имели статус наблюдателя.

За этот период американские эксперты активно способствовали внедрению демократических стандартов, поддерживали реформы конституционного и законодательного характера в странах-членах Совета Европы и предоставляли рекомендации по соблюдению верховенства права.

"Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, с полным уважением к принципам национального суверенитета и конституционного плюрализма", - отметила Картабиа.

Марта Картабиа подчеркнула, что участие США было важным для обмена опытом и обеспечения различных точек зрения в процессе принятия решений, а их уход оставляет пробел в знаниях и практиках комиссии.

В то же время она выразила надежду на дальнейшее возобновление сотрудничества с США для совместной работы над укреплением демократии, прав человека и законности в мире.

 

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести страну из 66 международных организаций, в частности из двух трибуналов в Гааге и из Венецианской комиссии.

Кстати, во время второй каденции Дональда Трампа США уже приняли решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения и из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Также свернули финансирование неправительственных организаций в мире через Агентство США по международному развитию (USAID).

