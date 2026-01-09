Венецианская комиссия отреагировала на неожиданный выход США из состава организации

Она напомнила, что США были полноправным членом Венецианской комиссии с апреля 2013 года, а до того времени имели статус наблюдателя.

За этот период американские эксперты активно способствовали внедрению демократических стандартов, поддерживали реформы конституционного и законодательного характера в странах-членах Совета Европы и предоставляли рекомендации по соблюдению верховенства права.

"Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, с полным уважением к принципам национального суверенитета и конституционного плюрализма", - отметила Картабиа.

Марта Картабиа подчеркнула, что участие США было важным для обмена опытом и обеспечения различных точек зрения в процессе принятия решений, а их уход оставляет пробел в знаниях и практиках комиссии.

В то же время она выразила надежду на дальнейшее возобновление сотрудничества с США для совместной работы над укреплением демократии, прав человека и законности в мире.