Венеційська комісія відреагувала на несподіваний вихід США зі складу організації
Венеційська комісія висловила жаль через вихід США, зазначивши втрату цінної експертизи та готовність відновити співпрацю заради демократії.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву опублікувала президентка Венеційської комісії Марта Картабіа.
Вона нагадала, що США були повноправним членом Венеційської комісії з квітня 2013 року, а до того часу мали статус спостерігача.
За цей період американські експерти активно сприяли впровадженню демократичних стандартів, підтримували реформи конституційного та законодавчого характеру в країнах-членах Ради Європи та надавали рекомендації щодо дотримання верховенства права.
"Венеційська комісія надавала підтримку багатьом країнам в ухваленні конституційних та законодавчих змін, спрямованих на дотримання цінностей демократії, прав людини і верховенства права, з повною повагою до принципів національного суверенітету й конституційного плюралізму", – зазначила Картабіа.
Марта Картабіа підкреслила, що участь США була важливою для обміну досвідом і забезпечення різних точок зору в процесі прийняття рішень, а їхній вихід залишає прогалину у знаннях та практиках комісії.
Водночас вона висловила надію на подальше відновлення співпраці з США задля спільної роботи над зміцненням демократії, прав людини та законності у світі.
Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп повідомив про намір вивести країну з 66 міжнародних організацій, зокрема з двох трибуналів у Гаазі та з Венеційської комісії.
До речі, під час другої каденції Дональда Трампа США вже ухвалили рішення про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров’я та з Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
Також згорнули фінансування неурядових організацій у світі через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).