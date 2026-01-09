ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Венецианская комиссия отреагировала на неожиданный выход США из состава организации

Пятница 09 января 2026 18:27
UA EN RU
Венецианская комиссия отреагировала на неожиданный выход США из состава организации Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Венецианская комиссия выразила сожаление из-за выхода США, отметив потерю ценной экспертизы и готовность возобновить сотрудничество ради демократии.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее заявление опубликовала президент Венецианской комиссии Марта Картабиа.

Она напомнила, что США были полноправным членом Венецианской комиссии с апреля 2013 года, а до того времени имели статус наблюдателя.

За этот период американские эксперты активно способствовали внедрению демократических стандартов, поддерживали реформы конституционного и законодательного характера в странах-членах Совета Европы и предоставляли рекомендации по соблюдению верховенства права.

"Венецианская комиссия оказывала поддержку многим странам в принятии конституционных и законодательных изменений, направленных на соблюдение ценностей демократии, прав человека и верховенства права, с полным уважением к принципам национального суверенитета и конституционного плюрализма", - отметила Картабиа.

Марта Картабиа подчеркнула, что участие США было важным для обмена опытом и обеспечения различных точек зрения в процессе принятия решений, а их уход оставляет пробел в знаниях и практиках комиссии.

В то же время она выразила надежду на дальнейшее возобновление сотрудничества с США для совместной работы над укреплением демократии, прав человека и законности в мире.

Напомним, на этой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о намерении вывести страну из 66 международных организаций, в частности из двух трибуналов в Гааге и из Венецианской комиссии.

Кстати, во время второй каденции Дональда Трампа США уже приняли решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения и из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Также свернули финансирование неправительственных организаций в мире через Агентство США по международному развитию (USAID).

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка