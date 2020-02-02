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В Венеции нашли 220-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

Новости » Происшествия     02.02.2020 - 17:11
В Венеции нашли 220-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны
Фото (twitter.com/comunevenezia/)

Сейчас в Венеции происходит операция по обезвреживанию бомбы

В итальянской Венеции 2 февраля началась операция по обезвреживанию 220-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что на время проведения операции эвакуировали около 3,5 тыс. венецианцев. Также на улицах города остановлено движение транспорта.

Накануне власти Венеции предупреждали местных жителей и туристов о мерах безопасности во время проведения операции.

Напомним, ранее в городе Дортмунд в Германии обезвредили две авиационные бомбы времен Второй мировой войны, из-за которых ранее были эвакуированы 14 тысяч людей. По информации местных властей, на Луизенштрассе была изъята британская бомба весом 250 килограммов. Американская бомба, также весом 250 кг, была обнаружена на Беургаусштрассе. Обе бомбы находились вблизи больниц.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 декабря 2019-го власти итальянского города Бриндизи эвакуировали более 50 тысяч жителей из-за операции по обезвреживанию обнаруженной ранее бомбы времен Второй мировой войны.

Добавим также, в конце ноября в Париже на Северном вокзале после обнаружения подозрительного предмета эвакуировали сотрудников, пассажиров и посетителей. Правоохранителям пришлось эвакуировать часть вокзала.

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