В Германии обезвредили две найденные бомбы времен Второй мировой войны

Фото: в Дортмунде найдены бомбы (n-tv.de)

Эвакуированные ранее жители возвращаются домой

В городе Дортмунд в Германии в воскресенье обезвредили две авиационные бомбы времен Второй мировой войны, из-за которых ранее были эвакуированы 14 тысяч людей. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте города.

Указано, что эвакуированные жители возвращаются домой.

"В квартале больниц обезврежены две бомбы, зона эвакуации свободная", - указано в сообщении.

По информации местных властей, на Луизенштрассе была изъята британская бомба весом 250 килограммов. Американская бомба, также весом 250 кг, была обнаружена на Беургаусштрассе. Обе бомбы находились вблизи больниц.

Кроме того, не подтвердились подозрения о наличии еще двух авиабомб.

Подчеркивается, что город возвращается к нормальной жизни.

Напомним, на западе города Дортмунд в Германии нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать 14 тысяч человек. В частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал.

Как писало РБК-Украина ранее, 15 декабря 2019-го власти итальянского города Бриндизи эвакуировали более 50 тысяч жителей из-за операции по обезвреживанию обнаруженной ранее бомбы времен Второй мировой войны.

Добавим также, в конце ноября в Париже на Северном вокзале после обнаружения подозрительного предмета эвакуировали сотрудников, пассажиров и посетителей. Правоохранителям пришлось эвакуировать часть вокзала.