В Париже из-за подозрительного предмета эвакуировали вокзал

Фото: Северный возал Парижа (google.com.ua/maps)

За день подозрительные предметы в Париже находили трижды

В Париже на Северном вокзале после обнаружения подозрительного предмета эвакуировали работников, пассажиров и посетителей. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Le Figaro.

По информации Национальной компании французских железных дорог (SNCF), это третий по счету инцидент за день, однако в предыдущие два раза не было повода для эвакуации вокзала.

Вокзал оцепила парижская полиция. Отправка поездов задержалась на сорок минут. При этом SNCF отмечает, что эвакуировать пришлось лишь часть вокзала.

Никто не пострадал. О других подробностях инцидента Le Figaro не сообщает.

Напомним, в Киеве в пятницу, 29 ноября, временно ограничивали работу Центрального железнодорожного вокзала из-за анонимного сообщения о минировании. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали.Объект проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Отметим, за 10 месяцев 2019 поступило 150 ложных сообщений об установлении взрывных устройств на объектах Укрзализныци.