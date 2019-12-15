В Италии эвакуировали свыше 50 тыс. жителей города из-за бомбы

Фото: найдена бомба (ANSA)

В городе Бриндизи сегодня обезвредили бомбу времен Второй мировой войны

В воскресенье, 15 декабря, власти итальянского города Бриндизи эвакуировали более 50 тысяч жителей из-за операции по обезвреживанию обнаруженной ранее бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica.

Как сообщается, в крупнейшей эвакуации городского населения в Италии были вовлечены тысячи людей, включительно с полицией, спасателями и военными. Улицы патрулировались с помощью дронов, чтобы выявить тех, кто не покинул город.

Отмечается, что бомба, содержавшая 40 килограммов взрывчатки, была уничтожена около полудня. После завершения операции жителям города разрешили вернуться в свои дома.

Напомним, на прошлой неделе в Гонконге правоохранители обнаружили и обезвредили 2 самодельных взрывных устройства. Взрывные устройства осколочно-фугасного типа были обнаружены на улице Куинс-роуд в районе Ист Ван Чай. Эвакуация в районе не проводилась.

РБК-Украина писало, что в конце ноября в Париже на Северном вокзале после обнаружения подозрительного предмета эвакуировали сотрудников, пассажиров и посетителей. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранителям пришлось эвакуировать лишь часть вокзала.