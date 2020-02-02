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У Венеції знайшли 220-кілограмову бомбу часів Другої світової війни

Новини » Надзвичайні події     02.02.2020 - 17:11
У Венеції знайшли 220-кілограмову бомбу часів Другої світової війни
Фото (twitter.com/comunevenezia/)

Зараз у Венеції відбувається операція зі знешкодження бомби

В італійській Венеції 2 лютого розпочалася операція по знешкодженню 220-кілограмової бомби часів Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що на час проведення операції евакуювали близько 3,5 тис. венеціанців. Також на вулицях міста зупинено рух транспорту.

Напередодні влада Венеції попереджала місцевих жителів і туристів про заходи безпеки під час проведення операції.

Нагадаємо, раніше у місті Дортмунд в Німеччині було знешкоджено дві авіаційні бомби часів Другої світової війни, за яких раніше були евакуйовані 14 тисяч людей. За інформацією місцевої влади, на Луізенштрассе була вилучена британська бомба вагою 250 кілограмів. Американська бомба, також вагою 250 кг, була виявлена на Беургаусштрассе. Обидві бомби знаходилися поблизу лікарень.

Як писало РБК-Україна раніше, 15 грудня 2019-го влада італійського міста Бріндізі евакуювали понад 50 тисяч жителів з-за операції по знешкодженню виявленої раніше бомби часів Другої світової війни.

Додамо також, в кінці листопада в Парижі на Північному вокзалі після виявлення підозрілого предмета евакуювали співробітників, пасажирів і відвідувачів. Правоохоронцям довелося евакуювати частину вокзалу.

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