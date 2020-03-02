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Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за коронавируса

Новости » Политика     02.03.2020 - 22:09
Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за коронавируса
Фото: заседание Венецианской комиссии (coe.int)

Заседание Венецианской комиссии должно было состояться 20 и 21 марта

Конституционно-правовой экспертный орган Совета Европы - Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за распространения коронавируса в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Венецианской комиссии в Twitter.

При этом отмечается, что все срочные документы будут утверждаться в письменном виде.

"Из-за распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии приняло решение не проводить пленарное заседание или другие обычные заседания в Венеции, а вместо этого наиболее срочные мысли, запрошенные государствами, и непротиворечивые тексты будут утверждаться в письменной форме", - говорится в сообщении.

Заседание Венецианской комиссии должно было состояться 20 и 21 марта.

Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за коронавируса

Напомним, в Италии от коронавируса COVID-19 умерли 52 человека. По словам главы службы гражданской обороны Анджело Борелли, по состоянию на 2 марта в Италии насчитывается 1835 человек, у которых диагностировали коронавирус. Это на 258 больше, чем 1 марта.

Кроме того, 3 марта еще восемь стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия и Португалия. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

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